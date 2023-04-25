



Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет

Гарри Белафонте, певец, автор песен и новаторский актер, исполнитель хита “Day O”, правозащитник скончался во вторник в возрасте 96 лет.



Об этом сообщает The New York Times .



Белафонте умер во вторник от застойной сердечной недостаточности в своем доме в Нью-Йорке, его жена Памела была рядом с ним.



Белафонте был одним из первых чернокожих исполнителей, получивших широкое признание в кино и продавших миллион музыкальных пластинок.



Белафонте не только участвовал в маршах протеста и благотворительных концертах, но и помогал их организовывать и поддерживать. Он тесно сотрудничал со своим другом и коллегой по поколению преподобным Мартином Лютером Кингом-младшим, часто выступая от его имени как с политиками, так и с коллегами-артистами и помогая ему финансово.



