



Еврейский университет вошел в рейтинг лучших университетов мира

Еврейский университет в Иерусалиме занял 77-е место в списке лучших университетов мира.



Об этом свидетельствует Академический рейтинг университетов мира (ARWU) за 2022 год. Как отмечает Jerusalem Post, Еврейский университет поднялся сразу на 13 позиций.



В университете заявили, что 77-е место было "крупным достижением для высшего образования Израиля в целом и, в частности, для Еврейского университета".



Два других израильских университета также вошли в сотню лучших; Технион - Израильский технологический институт в Хайфе и Научный институт Вейцмана в Реховоте заняли 83-е место.