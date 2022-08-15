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Еврейский университет вошел в рейтинг лучших университетов мира
15.08.2022 07:34 Ольга Белозерова

Еврейский университет вошел в рейтинг лучших университетов мира

Еврейский университет в Иерусалиме занял 77-е место в списке лучших университетов мира. 

Об этом свидетельствует Академический рейтинг университетов мира (ARWU) за 2022 год. Как отмечает Jerusalem Post, Еврейский университет поднялся сразу на 13 позиций.

В университете заявили, что 77-е место было "крупным достижением для высшего образования Израиля в целом и, в частности, для Еврейского университета". 

Два других израильских университета также вошли в сотню лучших; Технион - Израильский технологический институт в Хайфе и Научный институт Вейцмана в Реховоте заняли 83-е место.

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