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Элис Шалви, новаторская феминистка и педагог, умерла в возрасте 97 лет
02.10.2023 11:51 Анатолий Кравченко

Элис Шалви, новаторская феминистка и педагог, умерла в возрасте 97 лет

В понедельник утром скончалась профессор Элис Шалви, бесстрашная феминистка, почитаемый педагог и лауреат многочисленных премий, включая премию Израиля. Ей было 97 лет.

Шалви, основательница знаменитой иерусалимской школы для девочек "Пелех" и Израильской женской сети, была замужем и матерью шестерых детей.

Элис Шалви преподавала в отделении Еврейского университета, где получила степень доктора философии. Она возглавляла кафедры английской литературы в Еврейском университете Иерусалима и Университете Бен-Гуриона в Негеве.

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