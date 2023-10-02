



Элис Шалви, новаторская феминистка и педагог, умерла в возрасте 97 лет

В понедельник утром скончалась профессор Элис Шалви, бесстрашная феминистка, почитаемый педагог и лауреат многочисленных премий, включая премию Израиля. Ей было 97 лет.



Шалви, основательница знаменитой иерусалимской школы для девочек "Пелех" и Израильской женской сети, была замужем и матерью шестерых детей.



Элис Шалви преподавала в отделении Еврейского университета, где получила степень доктора философии. Она возглавляла кафедры английской литературы в Еврейском университете Иерусалима и Университете Бен-Гуриона в Негеве.