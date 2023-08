Думаю о будущем: Майли Сайрус представила свой новый трек – видео

Майли выложила видео в Instagram, в котором представила новый сингл Used To Be Young. Это первая выпущенная песня после трека Flowers, который певица посвятила бывшему мужу Лиаму Хемсворту.



“Эта песня о том, как уважать тех, кем мы были, любить тех, кто мы, и праздновать, кем мы станем. Горжусь, когда размышляю о прошлом и становится радостно, когда думаю о будущем. Я благодарна своим верным поклонникам, ежедневно делающим мои мечты реальностью. Искренне благодарна за стабильность вашей постоянной поддержки. Эта песня для вас”, – подписала пост Майли.