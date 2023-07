Бунтарь с виолончелью

"Плохой мальчик" среди музыкантов, играющих на струнных инструментах, основатель легендарного дуэта 2Chellos Стефан Хаусер объявил о начале своего международного тура Rebel With A Chello. Это первые гастроли Хаусера в качестве сольного исполнителя после финального тура 2Chellos, проходившего с полными аншлагами.





На этот раз Хаусер продемонстрирует на сцене свои удивительные способности не только как музыкант, но и как аудиовизуальный художник и как артист, умеющий создать чувственную и волнующую атмосферу на концерте. Виолончелист выступает со своим ансамблем, в который входят клавишник, ударник, два гитариста, басист и три исполнителя на духовых инструментах.



Rebel With A Chello представляет новые работы Хаусера, сочетающие популярные музыкальные произведения – от рока и ретро-композиций до современных танцевальных треков – с инновационным и оригинальным подходом. Этот стиль исполнения характерен также для последнего сольного альбома виолончелиста – The Player, который сейчас успешно продается по всему миру.





Музыкальные критики приняли новое шоу с восторгом, называя его увлекательным, захватывающим и ломающим все условности. А публика, которая приходит на концерты Rebel With A Chello, не может спокойно усидеть на местах и начинает двигаться в такт энергичной и выразительной музыке Хаусера.



Хорватский виолончелист сочетает в себе виртуозные исполнительские способности и харизму, не оставляющую равнодушным ни одного зрителя.



Число его поклонников постоянно растет, благодаря способности Хаусера объединять разные поколения любителей музыки вокруг исполняемых им популярных произведений. Степан — одна из самых известных звезд YouTube, такие его популярные видеоролики, как Beach Party ("Пляжная вечеринка") и Alone Together ("В одиночестве, вместе"), набрали миллионы просмотров. Но успех Хаусера выходит далеко за рамки платформ YouTube, Facebook и Instagram.





Степан родился в музыкальной семье и получил блестящее классическое музыкальное образование. Сначала он обучался в Загребе, а затем переехал в Лондон, чтобы поступить в Тринити-колледж, следующим этапом стали занятия в Королевском северном музыкальном колледже в Манчестере.



В творческом багаже Степана – обучение у лучших педагогов мира: мастер-классы у Мстислава Ростроповича, Бернарда Гринхауза, Ральфа Киршбаума и других, а также выступления более чем в 40 странах, включая дебюты в королевском Альберт-холле, Консертгебау в Амстердаме, Саутбэнк-центре в Лондоне и т.д. В декабре 2007 года на гала-концерте, посвященном Мстиславу Ростроповичу, Хаусер сыграл "Кол Нидрей" в сопровождении Metropolitan Sinfonia.



Выдающийся британский композитор Кристофер Болл специально для него написал свой Первый концерт для виолончели.



Виртуозный и проникновенный стиль игры Степана Хаусера был отмечен более чем 20 первыми премиями на самых престижных национальных и международных музыкальных конкурсах. Его первый сольный альбом "Classic HAUSER" занимал первое место в чарте Billboard, но широчайшую мировую известность музыкант приобрел, создав дуэт 2Chellos. Степан и его коллега-виолончелист Лука Шулич, имевшие великолепный классический бэкграунд, объединили свои таланты и любовь к музыке и решили показать, что для них не существует никаких жанровых ограничений.



В итоге молодые виртуозы создали собственный стиль и добились невероятного успеха, выведя свой любимый инструмент – виолончель – на совершенно новый качественный уровень звучания и восприятия. 2Chellos покоряли как ценителей классической музыки, так и молодую неформальную аудиторию в течение нескольких минут переходя от филигранного исполнения произведений Баха и Вивальди к эпатажной версии композиции группы AC/DC.



Дуэт сотрудничал со многими звездами поп- и рок-музыки, такими как Элтон Джон, Андреа Бочелли и Red Hot Chili Peppers, с великим дирижером Зубином Метой, продюсерами и композиторами Бобом Эзрином, Т-Боуном Бернетом, Умберто Гатикой, Джеймсом Ньютоном Ховардом. 2Cellos были желанными гостями на многих серьезных мероприятиях, включая "Бриллиантовый юбилей королевы" в Великобритании, церемонию вручения "Эмми" в Лос-Анджелесе, церемонию вручения награды "Золотой мяч ФИФА" в Швейцарии и др.





Стиль исполнения Степана Хаусера можно описать словом "электрический". Он одинаково комфортно чувствует себя, исполняя как классическую, так и поп-музыку, и обладает необычными, почти энциклопедическими знаниями и того, и другого. "...виолончель — это универсальный и разнообразный инструмент, способный играть самый тяжелый рок, самую мягкую балладу и самую современную музыку, - говорит исполнитель. В ней есть целая палитра эмоций, взлетов и падений".



С того судьбоносного момента, когда он решил создать новый музыкальный стиль на базе давних и устоявшихся традиций классической, поп- и рок-музыки, Степан бросает вызов всем условностям. Культовое исполнение песни Майкла Джексона "Smooth Criminal" не только превратило его в интернет-сенсацию и покорило сердца и умы миллионов, но, что более важно, сделало Хаусера одним из самых значительных инструменталистов двадцать первого века.



Степан Хаусер выступит в Израиле в рамках сольного тура Rebel With A Chello. Хаусер выступает со своим ансамблем, в составе которого клавишник, ударник, два гитариста, басист и три исполнителя на духовых инструментах.



Единственный концерт состоится в четверг 16 ноября 2023 года в 21.00 в зале "Менора Мивтахим" в Тель-Авиве.



Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=H7uakHWdSr4&feature=sharea



Билеты в кассе "Браво" здесь: https://bit.ly/3XwXCTV и здесь: https://bit.ly/44e4QyM



Photos by Bódis Krisztián, Olaf Heine, Norbert Baksa



