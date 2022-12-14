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Билл Клинтон получил почетную степень от Университета Хайфы
14.12.2022 07:48 Ольга Белозерова

Билл Клинтон получил почетную степень от Университета Хайфы

Университет Хайфы присвоил почетные докторские степени бывшему президенту США Биллу Клинтону и почетному президенту Нью-Йоркского университета (NYU) Джону Секстону.

Университет поблагодарил Клинтона за его поддержку Израиля, за его действия по содействию сосуществованию в регионе, за работу Глобальной инициативы Клинтона по содействию социальной и экономической устойчивости и за его дружбу с бывшим премьер-министром Ицхаком Рабином.

"Для меня большая честь получить эту почетную степень Хайфского университета. Я дорожу своей дружбой с народом Израиля и теми возможностями, которые у меня были, чтобы работать с ним во имя мира, безопасности, терпимости и процветания для всех. Эта честь очень важна для меня", - заявил Клинтон. 

 

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