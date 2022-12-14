



Билл Клинтон получил почетную степень от Университета Хайфы

Университет Хайфы присвоил почетные докторские степени бывшему президенту США Биллу Клинтону и почетному президенту Нью-Йоркского университета (NYU) Джону Секстону.



Университет поблагодарил Клинтона за его поддержку Израиля, за его действия по содействию сосуществованию в регионе, за работу Глобальной инициативы Клинтона по содействию социальной и экономической устойчивости и за его дружбу с бывшим премьер-министром Ицхаком Рабином.



"Для меня большая честь получить эту почетную степень Хайфского университета. Я дорожу своей дружбой с народом Израиля и теми возможностями, которые у меня были, чтобы работать с ним во имя мира, безопасности, терпимости и процветания для всех. Эта честь очень важна для меня", - заявил Клинтон.



