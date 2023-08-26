



Бархатный голос Грузии

Мераб Амзоеви – певец из Грузии, голос которого притягивает буквально как магнит. Мераб появился на музыкальном горизонте совсем недавно, но его имя уже знают многие благодаря участию артиста в популярных телевизионных шоу X Factor и Georgian Idol. Глубокий, необыкновенного тембра голос, проникновенное исполнение как известных грузинских, так и авторских песен, обаяние и талант – все это ждет зрителей во время гастролей Мераба в Израиле в сентябре.



Красивый мужской голос, поющий на грузинском, имеет уникальную силу притяжения. А если еще этот голос принадлежит молодому обаятельному исполнителю, притяжение становится еще мощнее. Те, кто хоть раз был на концерте Мераба Амзоеви, стремятся попасть снова на его выступление.



Сейчас удивительно, но так было не всегда. Мерабу могла быть уготована судьба футболиста или бармена, фотографа или режиссера, звукорежиссера или представителя отеля. Но от музыки не уйдешь. Сын певца и музыканта, Мераб в детстве даже не думал о музыкальной карьере. Все изменил подростковый возраст, когда мальчик захотел доказать отцу, что он тоже достоин выходить на сцену. Именно тогда Мераб взял впервые в руки гитару. В 14 лет он даже не думал, что музыка станет его судьбой, будет привлекать поклонников, а на его концерты собираться полные залы.



Поэтому он легко забросил инструмент и отправился в долгое исследование себя и своей жизни. Перечисление занятий, которые Мераб примерил на себя за годы поиска, занимает много места и времени. Здесь приключения бармена и наблюдения дилера в казино, карьера фотографа и видеографа, подработка официантом и даже грузчиком. Но если уготовано человеку музыкальное поприще, от него не уйти. Так, в один момент решив изменить судьбу, Мераб вспомнил о гитаре и о том, что он любит петь, и уже через неделю пел в своем первом ресторане.



Дальше будет свой бар и небывалый успех в Тбилиси, участие в программе Х-Factor, Georgian Idol, пандемия и новый, небывалый взлет карьеры. Сейчас Мераб собирает залы в разных городах и странах.



В ближайшее время он даст несколько концертов в Израиле. Поскольку билеты на первый заявленный концерт певца закончились сразу, было решено сделать еще один. Ведь зачем расстраивать тех, кто не успел купить билеты?



Такой красоты должно хватить на всех!



9 сентября, клуб Desire, Тель-Авив.



https://showman.co.il/e/merab-amzoevi-v-izraile/



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