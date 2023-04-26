



Азбука СВО: Охлобыстин озвучил видео, обучающие рыть окопы и вести уличный бой

На YouTube опубликована серия мультипликационных роликов “Азбука СВО”, в которых персонаж с голосом и внешностью Ивана Охлобыстина учит, как штурмовать здания, вести уличный бой и рыть окопы.



Директор актера Максим Брусницын подтвердил, что над роликами действительно работал Охлобыстин.



“Иван любит такие необычные проекты, нестандартные, не по кальке сделанные, а те, которые привлекают внимание, потому что искусство должно восхищать, возбуждать новые мечты, новые идеи, а не просто на телевизоре обои сменяющиеся”, – сказал Брусницын.



На YouTube-канале, где опубликованы видео, указан лишь номер электронного кошелька и ссылка на Telegram-канал с новостями Кургана.



Иван Охлобыстин публично поддерживает российское вторжение в Украину. Он, в частности, был одним из выступавших на митинге-концерте в “Лужниках” в поддержку аннексии украинских регионов.