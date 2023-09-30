



Aerosmith переносит прощальный тур: все серьезнее, чем предполагалось

Группа Aerosmith объявила о переносе прощального тура на следующий год из-за травмы связок, которую получил фронтмен Стивен Тайлер.



Музыканты отметили, что состояние вокалиста оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально.



"Стивен получает лучшую медицинскую помощь. Учитывая характер травмы его связок, ему сказали, что он должен набраться терпения", - сказано в заявлении.



Сам 75-летний Тайлер, которому врачи изначально советовали не петь в течение 30 дней, заявил, что "убит горем".