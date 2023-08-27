



200 фильмов из 40 стран: Хайфский кинофестиваль объявил свою программу

39-й Хайфский международный кинофестиваль, одно из самых ожидаемых событий в календарях израильских кинолюбителей, которое пройдёт с 28 сентября по 7 октября, опубликовал свою программу.



На конкурсе художественных фильмов будут показаны семь новых израильских картин.



Сценарий для фильма “Нет тени в пустыне” написал Йосси Авирам совместно с Валерией Бруни Тедески, сыгравшей Тедески играет французскую журналистку, освещающую судебный процесс над нацистами.



В “Заливе Аругам” Марко Кармеля трое израильтян отправляются в серфинг-круиз после армии, чтобы справиться со смертью нескольких близких им людей. Отпуск принимает неожиданный поворот, когда они встречают иранских серферов и американского торговца наркотиками. В главных ролях Джой Ригер, Ядин Гельман и Маор Швитцер.



В фильме Даны Голдберг “Здесь была Дебби” рассказывается история женщины, запертой в палате и студента-кинематографиста, который знакомится с ней, документируя ее жизнь.



В картине Дэнни Розенберга “Исчезнувший солдат” израильский военный бежит с поля боя, а командиры думают, что его похитили. Мировая премьера фильма, номинированного на премию Офира за лучший фильм, состоялась на Международном кинофестивале в Локарно.



“Победа” Элирана Пеледа – мюзикл о друзьях из кибуца, чью жизнь изменила Шестидневная война. В главных ролях Дэниел Литман, Яэль Штульман и Амит Фаркаш.



Лента Адара Шафрана “Бег по песку”, также номинированный на премию Офира, рассказывает историю эритрейского беженца в Израиле, которому перед депортацией удается сбежать и занять место нигерийского футболиста, приехавшего играть за израильскую команду.



В фильме Товы Ашер “История Хаима” Юваль Сигал играет человека, который размышляет о том, что пошло не так в его жизни, ведь он работает охранником и живет со своей матерью.



В программе магистратуры представлены фильмы величайших режиссеров со всего мира, в нее впервые будет включен фильм израильского режиссера Ави Нешера “Обезьяний дом”. В фильме снимались Адир Миллер в роли забытого, озлобленного писателя и Сюзанна Папян в роли молодой актрисы, нанятой, чтобы помочь вернуть его к творчеству.



На фестивале покажут реставрацию классического израильского фильма “Свидание” Даниэля Ваксмана (1990). В нем Ронит Элькабец дебютировала в кино в роли женщины со сверхъестественными способностями, которая дружит с сыном раввина (Шули Рэнд), ставшим колдуном.



В категорию документальных фильмов входят

“Третий человек” Ади Адвана о человеке израильско-палестинского происхождения;

“Загадка Шошани” Майкла Гринспена о загадочном гении;

“Что случилось с Джорджем Халилом” Гонена Бен-Ицхака и Яэля Лави о ливанце, работавшем на израильскую разведку, который внезапно исчез;

“Король Кхат” Ури Маранца об ученом, исследующем новые лекарства;

“Нони, моя дорогая” Паса Шварца, рассказывающая историю бывшего агента ШАБАКа, разыскивающего дочь человека, которого он убил в Газе несколько десятилетий назад;

“Женщины в битве” Ли Нечустана о женщинах-солдатах, травмированных армейской службой;

“Хранитель моей сестры” Сарит Аснапи об ультраортодоксальных женщинах, которые решают открыто говорить о сексуальном насилии.

Также ожидается ряд израильских документальных фильмов, которые будут показаны вне конкурса. В их число войдет история Владимира Непевного “Когда мы вернемся” – взгляд на семью, живущую в Восточной Европе, чью жизнь разрывает на части текущая политическая ситуация в России; “Военные тайны” Ави Маора-Марзука о резне израильских военнопленных на Голанских высотах сирийскими военными; и “Европейская мечта” Мули Ландсмана, поиск произведений искусства, украденных нацистами.



Всего на 10-дневном Хайфском международном кинофестивале будет представлено около 200 фильмов из более чем 40 стран.