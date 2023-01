15-летний проект: Реконструкция Национальной библиотеки Франции завершена

Проектом реконструкции занималась французская студия Bruno Gaudin Architectes. Теперь библиотека смотрится роскошно. Предлагаем и Вам посмотреть, как она выглядит. Построенная в конце XIX века архитектором Анри Лабрустом библиотека с огромными читальными залами, обрамленными тонкими стальными колоннами и высокими декоративными арками, считается шедевром стиля Beaux Arts.



Книгохранилище французской национальной библиотеки никогда не имело статуса исторического памятника, однако занимавшиеся проектом специалисты Bruno Gaudin Architectes сохранили поэтику места даже на "складах". Был отремонтирован и преобразован Овальный зал, где все, кто интересуется, могут побыть среди фолиантов и медиа материалов, оценив совершенство нового освещения. На первом этаже восточная и западная части здания были соединены новой "стеклянной галереей". Она представляет собой застекленный коридор со стеклянным полом, ведущий к новому музейному помещению и отделу монет, медалей и антиквариату.



“Из стеклянной галереи открывается вид на крышу и небо, с удивительным видом на купола зала Лабруста”, – сообщает студия.



Во внутренних помещениях отреставрированы архивные хранилища, а также большие просторные помещения для персонала на чердаке библиотеки. В хранилище библиотеки содержится около 22 миллионов книг, документов и других объектов.



Во время реконструкции библиотека не закрывалась для посетителей. Авторы проекта реконструкции в два этапа меняли маршруты передвижения по зданию.

Первый этап был завершен в 2016 году и сосредоточен на изменении конфигурации передней части здания вдоль улицы Ришелье, а во время второго – был создан новый вход в здание и ландшафтный дворик вдоль улицы Вивьен.



