



1100-летняя Тора продана за 38 млн долларов: реликвия отправится в Израиль



1100-летняя Тора, одна из старейших сохранившихся библейских рукописей в мире, была продана в среду за 38 миллионов долларов в Нью-Йорке, пишет Аljazeera.



Codex Sassoon, рукописный пергаментный том в кожаном переплете, содержит почти полную еврейскую Библию. Тора была куплена Альфредом Мозесом, бывшим послом США в Румынии.



Мозес приобрел древний текст от имени американских друзей ANU - Музея еврейского народа в Тель-Авиве, где он пополнит коллекцию, говорится в заявлении аукционного дома Sotheby's.



Рукопись была выставлена ​​в музее ANU в марте в рамках мирового турне перед аукционом.



Специалист Sotheby's по иудаике Шарон Либерман Минц сказала, что цена в 38 миллионов долларов, включая гонорары аукционного дома, "отражает глубокую силу, влияние и значение еврейской Библии, которая является незаменимой опорой человечества".



Это одна из самых высоких цен за рукопись, проданную на аукционе. В 2021 году редкая копия Конституции США была продана за 43 миллиона долларов. "Лестерский кодекс" Леонардо да Винчи был продан за 31 миллион долларов в 1994 году, или примерно за 60 миллионов долларов в сегодняшних долларах.



Минц сказала, что она "абсолютно восхищена сегодняшним монументальным результатом и тем, что Codex Sassoon скоро совершит свое грандиозное и постоянное возвращение в Израиль, чтобы его мог увидеть весь мир".



Считается, что Codex Sassoon был создан где-то между 880 и 960 годами.

