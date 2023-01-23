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Задержаны родственники освобожденного террориста Карима Юнеса
23.01.2023 18:56 Алина Груднева

Задержаны родственники освобожденного террориста Карима Юнеса

Полиция задержала родственников освобожденного ранее террориста Карима Юнеса.

Об этом стало известно в понедельник, 23 января.

По данным полиции, в ходе обыска в их доме были обнаружены предметы, вызывающие подозрение на подстрекательство к террору и солидарности террористическим организациям.

В частности, были задержаны мужчина и женщина, у которых нашли флаги и плакаты подстрекательского содержания. Ведется расследование.

Карим Юнес был освобожден из тюрьмы 5 января после того, как провел 40 лет за решеткой за убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году.

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