



Задержаны родственники освобожденного террориста Карима Юнеса

Полиция задержала родственников освобожденного ранее террориста Карима Юнеса.



Об этом стало известно в понедельник, 23 января.



По данным полиции, в ходе обыска в их доме были обнаружены предметы, вызывающие подозрение на подстрекательство к террору и солидарности террористическим организациям.



В частности, были задержаны мужчина и женщина, у которых нашли флаги и плакаты подстрекательского содержания. Ведется расследование.



Карим Юнес был освобожден из тюрьмы 5 января после того, как провел 40 лет за решеткой за убийство солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году.