



Террорист, убивший солдата ЦАХАЛа 40 лет назад, вышел из тюрьмы

Террорист Карим Юнес, убивший солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году, сегодня утром был освобожден после 40 лет за решеткой.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Карим Юнес покинул тюрьму и направился к себе домой в Кфар-Ара. Как ожидается, его двоюродный брат Махер Юнес также выйдет из тюрьмы в ближайшие две недели.



Ранее министр внутренних дел Израиля Арье Дери выступил с инициативой по лишению гражданство братьев-террористов Карима и Махера Юнесов.