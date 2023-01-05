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Террорист, убивший солдата ЦАХАЛа 40 лет назад, вышел из тюрьмы
05.01.2023 15:16 Ольга Белозерова

Террорист, убивший солдата ЦАХАЛа 40 лет назад, вышел из тюрьмы

Террорист Карим Юнес, убивший солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году, сегодня утром был освобожден после 40 лет за решеткой.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

Карим Юнес покинул тюрьму и направился к себе домой в Кфар-Ара. Как ожидается, его двоюродный брат Махер Юнес также выйдет из тюрьмы в ближайшие две недели.

Ранее министр внутренних дел Израиля Арье Дери выступил с инициативой по лишению гражданство братьев-террористов Карима и Махера Юнесов. 

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