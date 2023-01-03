



Дери хочет лишить двух террористов израильского гражданства

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери хочет лишить израильского гражданства двух террористов Карима и Махера Юнисов, которые убили солдата ЦАХАЛа Авраама Бромберга в 1980 году.



Во вторник Дери обратился к юридическому советнику правительства Гали Бахарав-Миаре с просьбой разрешить ему воспользоваться своими полномочиями и лишить террористов гражданства, сообщает "Аруц Шева".



Министр отметил, что ему сообщили о том, что террористы будут освобождены из тюрьмы в ближайшие дни.



"Немыслимо, чтобы эти люди продолжали иметь израильское гражданство, и лишение гражданства будет иметь важное значение, когда речь идет о тех, кто стал символом тех, кто осуществляет эти преступные террористические акты. Эти вещи приобретают новое значение, поскольку речь идет о тех, кто использует свое израильское гражданство во вред Государству Израиль и его гражданам", - написал Арье Дери в письме к юридическому советнику правительства.