Второй за день теракт в Израиле: подробности от ЦАХАЛа

Вечером, 1 августа, Армия обороны Израиля подтвердила информацию о второй за день попытке теракта в Израиле.



По данным ЦАХАЛа, вечером поступило сообщение о попытке нападения с ножом на перекрестке Ештемоа, на шоссе 60, в зоне ответственности бригады "Иегуда".



"Офицер и солдат опознали подозреваемого на перекрестке Ештемоа и допросили его. Террорист попытался их зарезать, солдат нейтрализовал террориста", - сообщили военные.



По данным ЦАХАЛа, потерь среди израильских сил безопасности нет. По факту происшествия ведется расследование.



По данным израильских СМИ, террориста остановила девушка-офицер и солдат ЦАХАЛа. Автомобиль остановили для проверки документов, поскольку мужчина вызвал подозрение. В итоге, подозреваемый выхватил нож и попытался на них напасть. В него выстрелили и нейтрализовали.

