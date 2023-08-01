



Второй теракт за день: палестинец попытался нанести ножевое ранение возле Шимы

ЦАХАЛ сообщил, что палестинец, который пытался совершить ножевое нападение на автобусной остановке на перекрестке Эштамоа, недалеко от южного поселения Шима в Иудее и Самарии, был нейтрализован.



Сообщается, что пострадавших в результате нападения нет.



Инцидент произошел через несколько часов после того, как палестинский террорист устроил стрельбу в поселении Маале-Адумим недалеко от Иерусалима, в результате чего шесть израильтян получили ранения.