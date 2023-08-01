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Второй теракт за день: палестинец попытался нанести ножевое ранение возле Шимы
01.08.2023 20:12 Наталья Богинская

Второй теракт за день: палестинец попытался нанести ножевое ранение возле Шимы

ЦАХАЛ сообщил, что палестинец, который пытался совершить ножевое нападение на автобусной остановке на перекрестке Эштамоа, недалеко от южного поселения Шима в Иудее и Самарии,  был нейтрализован.

Сообщается, что пострадавших в результате нападения нет.

Инцидент произошел через несколько часов после того, как палестинский террорист устроил стрельбу в поселении Маале-Адумим недалеко от Иерусалима, в результате чего шесть израильтян получили ранения.

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