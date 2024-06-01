



Bloomberg: G7 усложнит жизнь банкам, которые помогают России обходить санкции

По данным издания Bloomberg, страны Большой семи и Европейский Союз изучают способы "закрутить гайки" тем банкам, которые помогают в Российской Федерации избегать санкций, наложенных из-за вооруженной агрессии россиян в Украине.



Издание сообщает, что некоторые изучают мероприятия, направленные на кредиторов третьих стран, использующих систему обмена финансовыми сообщениями Банка России, похожую на SWIFT, чтобы обойти торговые ограничения.



Обсуждения проходят накануне встречи G-7, где главы правительств намерены согласовать набор мер по лучшему выполнению санкций, наложенных на Россию за вооруженную агрессию в Украине.