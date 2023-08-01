



Теракт в Маале-Адумим: четверо раненых

Два человека были серьезно ранены и еще двое получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате теракта возле торгового центра в Маале-Адумим в ПА во вторник днем, 1 августа. MАDA сообщила, что трое мужчин в возрасте 28, 29 и 37 лет находятся в состоянии средней степени тяжести. Все четверо доставлены в больницы Иерусалима.



Подозреваемый в терроризме был застрелен дежурным офицером МАГАВ.



Сообщается, что при нападении террорист использовал пистолет и имел при себе рюкзак с дополнительными боеприпасами.



Начальник израильской полиции Коби Шабтай, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и командир пограничной полиции Брик Ицхак прибыли на место происшествия после сообщения о нападении.



Мэр Маале-Адумима Бенни Кашриэль сообщил, что у террориста было разрешение на въезд, и он работал уборщиком в торговом центре в городе.



