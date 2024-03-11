



В Италии арестовали троих палестинцев с “поясами шахидов”

Итальянская полиция объявила, что арестовала троих палестинцев по подозрению в планировании террористических атак, в том числе атак террористов-смертников, против гражданских лиц и военных объектов “на чужой территории”.



В своем заявлении полиция не уточнила, где трое намеревались совершить теракты, однако известно, что Израиль просил Италию выдать одного из них.



Трое подозреваемых были арестованы в городе Л'акуила в центральной Италии и, по данным газеты La Repubblica, проживали в стране на основании виз на жительство, выданных им на гуманитарных основаниях.



Один из них — Анан Яиш, 37-летний мужчина, который живет и работает в Л'акуиле с 2017 года.



По данным итальянских следователей, все трое принадлежат к военной и оперативной инфраструктуре, известной как “Силы быстрого реагирования – бригада Тулькарм”, которая является частью “Бригад мучеников Аль-Аксы”, военного подразделения организации “ФАТХ”.



Это подразделение признано Европейским Союзом террористической организацией с 2023 года.

