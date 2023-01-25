Новости » Арабо-израильский конфликт
Стрельба во время сноса дома террориста: показано видео
25.01.2023 16:20 Алина Груднева

Стрельба во время сноса дома террориста: показано видео

Полиция обнародовала видео, на котором запечатлен палестинец, раненый во время столкновений с полицией в лагере беженцев Шуафат, где был сегодня снесен дом террориста.

На записи видно, как подозреваемый направляет на офицеров нечто похожее на пистолет, а затем убегает, когда по нему открывают огонь.

Палестинец выбросил то, что держал в руках, после чего рухнул на землю. Как сообщили в полиции, при подозреваемом, который находится в критическом состоянии, был муляж оружия. 
 

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с палестинцами легкие ранения получил полицейский. Его доставили в больницу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы