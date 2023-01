Стрельба во время сноса дома террориста: показано видео

Полиция обнародовала видео, на котором запечатлен палестинец, раненый во время столкновений с полицией в лагере беженцев Шуафат, где был сегодня снесен дом террориста.



На записи видно, как подозреваемый направляет на офицеров нечто похожее на пистолет, а затем убегает, когда по нему открывают огонь.



Палестинец выбросил то, что держал в руках, после чего рухнул на землю. Как сообщили в полиции, при подозреваемом, который находится в критическом состоянии, был муляж оружия.



Police publish a video of the Palestinian who was shot in the Shuafat refugee camp, while it appeared he was armed with a gun. The weapon later turned out to be fake. pic.twitter.com/hrHrCEX2lr