



ЦАХАЛ снес дом палестинского боевика в Иерусалиме, убившего сержанта на КПП



Полиция сообщила, что в лагере беженцев Шуафат был снесен дом боевика Удая Тамими, несколько месяцев назад напавшего на военнослужащих на близлежащем контрольно-пропускном пункте. В результате этого нападения была убита 18-летняя сержант Ноа Лазар.



Удай Тамими обвиняется в убийстве сержанта. Тамими скрылся с места происшествия 8 октбря прошлого года и был убит при попытке совершить еще одно нападение на контрольно-пропускном пункте у въезда в город Маале-Адумим на Западном берегу 19 октября.



Израиль регулярно сносит дома палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных террористических атак, исходя из политики. Эффективность этой политики горячо обсуждается даже в израильских службах безопасности, в то время как правозащитники осуждают эту практику как несправедливое коллективное наказание.



В заявлении полиции в среду говорится, что 300 офицеров из иерусалимского участка вместе с дополнительными подразделениями МАГАВ, ЦАХАЛ и силами тыла, а также представителями муниципалитета Иерусалима работали в лагере, чтобы снести дом.



Снос проводится после того, как апелляции, поданные от имени Тамими, были отклонены.