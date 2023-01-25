



Полицейский ранен в ходе сноса дома террориста в Восточном Иерусалиме

Во время столкновений на месте сноса дома террориста в Восточном Иерусалиме был ранен полицейский.



В лагере беженцев Шуафат палестинцы бросали в правоохранителей самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью.



Раненый офицер полиции был доставлен в больницу. Он получил легкие травмы, которые не угрожают жизни.



В ответ на нападение был открыт огонь по вооруженном подозреваемому, который целился пистолетом в полицию. Позже стало известно, что он держал в руках муляж оружия. По данным полиции, один из подозреваемых в маске был задержан.



במהלך פעילות להריסת בית המחבל עודאי תמימי במחנה הפליטים שועפאט, מספר רעולי פנים השליכו מטעני צינור ובקבוקי תבערה לעבר כוחות הביטחון, שהשתמשו באמצעים כנגדם. שוטר אחד נפצע באורח קל ונזקק לקבלת טיפול רפואי. רעול פנים נעצר לחקירה pic.twitter.com/0DTkODgxiU — משטרת ישראל (@IL_police) January 25, 2023