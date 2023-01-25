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Полицейский ранен в ходе сноса дома террориста в Восточном Иерусалиме | Фото: Пресс-служба полиции Израиля
25.01.2023 15:50 Алина Груднева

Полицейский ранен в ходе сноса дома террориста в Восточном Иерусалиме

Во время столкновений на месте сноса дома террориста в Восточном Иерусалиме был ранен полицейский.

В лагере беженцев Шуафат палестинцы бросали в правоохранителей самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью.

Раненый офицер полиции был доставлен в больницу. Он получил легкие травмы, которые не угрожают жизни.

В ответ на нападение был открыт огонь по вооруженном подозреваемому, который целился пистолетом в полицию. Позже стало известно, что он держал в руках муляж оружия. По данным полиции, один из подозреваемых в маске был задержан.
 

Как сообщалось ранее, минздрав ПА объявил, что палестинец получил тяжелые ранения.

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