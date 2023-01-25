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В ходе сноса дома террориста ранен палестинец
25.01.2023 15:35 Алина Груднева

В ходе сноса дома террориста ранен палестинец

В среду, 25 января, в ходе столкновений с израильской полицией в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме был ранен мужчина.

По данным арабских СМИ, в него стреляли.

Утверждается, что мужчина получил тяжелые ранения. Это произошло во время сноса дома террориста, убившего сержанта Ноа Лазар в прошлом году.

В ЦАХАЛе и полиции сообщения в СМИ о стрельбе не прокомментировали.

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