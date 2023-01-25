В ходе сноса дома террориста ранен палестинец
В среду, 25 января, в ходе столкновений с израильской полицией в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме был ранен мужчина.
По данным арабских СМИ, в него стреляли.
Утверждается, что мужчина получил тяжелые ранения. Это произошло во время сноса дома террориста, убившего сержанта Ноа Лазар в прошлом году.
В ЦАХАЛе и полиции сообщения в СМИ о стрельбе не прокомментировали.
من مكان إصابة شاب بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال تجاهه في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة قبل قليل. pic.twitter.com/tjRQJsmvcZ— شمس نيوز SHMS NEWS (@shmsnews) January 25, 2023