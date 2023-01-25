



В ходе сноса дома террориста ранен палестинец

В среду, 25 января, в ходе столкновений с израильской полицией в лагере беженцев Шуафат в Восточном Иерусалиме был ранен мужчина.



По данным арабских СМИ, в него стреляли.



Утверждается, что мужчина получил тяжелые ранения. Это произошло во время сноса дома террориста, убившего сержанта Ноа Лазар в прошлом году.



В ЦАХАЛе и полиции сообщения в СМИ о стрельбе не прокомментировали.