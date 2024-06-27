



В России пишут, что Израиль испытал ракету, которая долетит до Тегерана

В России пишут, что Израиль испытал ракету, которая долетит до Тегерана



24 июня многие жители Гуш-Дана видели запуск ракеты в центре страны. После этого министерство обороны Израиля сообщило, что провело тестовый запуск ракетной двигательной установки с базы в центре страны.



“Эксперимент был заранее запланирован и прошел успешно” - сообщило министерство.



26 июня известный российский военный блогер Рыбарь выдвинул свою версию событий. Он пишет: “Люди, живущие неподалеку от авиабазы Пальмахим, запечатлели пуск какой-то ракеты с территории военного объекта. Все бы ничего, но затем о пролете и падении где-то в Средиземном море сообщили жители Мальты. Без малого расстояние составило около 1700-1800 км.



Мы посмотрели имеющиеся резервации воздушного и морского пространства и действительно нашли ограничение на полёт и перемещение в районе к востоку от островного государства как раз на эти даты.



Учитывая дальность от Израиля, полет самолётов радиотехнической разведки Shavit (они всегда при испытаниях ракет летают неподалеку), а также отсутствие освещения в СМИ, израильтяне, видимо, испытывали что-то серьезное.



Плюс расстояние в 1800 км — это дальность, которой достаточно, чтобы достать от Тель-Авива до Тегерана. И на фоне эскалации с Ливаном и заявлениями иранской стороны о возможном вступлении в конфликт такое испытание выглядит уж очень символично”.



В Израиле пост Рыбаря, которого почему назвали “известным научно-исследовательским институтом” перевели и сообщают, что его канал используется властями “для слива важной информации для медиа и оборонных экспертов на Западе”.



