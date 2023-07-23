



Противостояние ЦАХАЛа и ливанской армии может привести к эскалации – генсек ООН

Противостояние между Армией обороны Израиля и ливанской армией может привести к серьезным последствиям, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Совету Безопасности в отчете об ухудшении ситуации вдоль северной границы Израиля.



“Продолжающиеся инциденты и позиционирование вблизи “голубой линии”, в том числе стрельба в воздух, использование дымовых и светошумовых гранат, наведение ракет и забрасывание камнями, вызывают обеспокоенность”, — написал Гутерриш в отчете, который он направил в СБ ООН.



“Прямое противостояние между ЦАХАЛом и Ливанскими вооруженными силами , а также между отдельными лицами и израильской армией может привести к эскалации с серьезными последствиями»”, - отмечает Генсек ООН.



Он настоятельно призвал стороны использовать трехсторонний формат ВСООНЛ для возобновления обсуждения нерешенных спорных моментов вдоль “голубой линии”.



Отчет касался трехмесячного периода с 21 февраля по 20 июня и касался нарушений Израилем и Ливаном условий прекращения огня, изложенных в резолюции 1701 СБ ООН.



СБ ООН обсудил отчет Гутерриша на закрытом заседании в четверг в преддверии ежегодного голосования в следующем месяце за продление мандата миротворческих сил вдоль северной границы, известных как Временные силы ООН в Ливане, в составе 9516 военнослужащих из 49 стран.



Гутерриш описал неспокойный период, который включал ракетные обстрелы Израиля с ливанской территории и противостояние ЦАХАЛа с ливанской армией, поскольку негосударственные военные группировки, такие как “Хизбалла” и “Народный фронт освобождения Палестины”, еще больше укрепились на северной границе.



Напряженность возникла во время продолжающейся нестабильности в Ливане, пояснил Гутерриш, отметив, что “политический статус-кво” в стране “неустойчив”.



Специальный координатор ООН по Ливану Джоанна Вронецка и заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа представили отчет СБ ООН, в котором призвали к политической стабильности в Ливане.



Джоанна Вронецка повторила призыв Гутерриша к Израилю и Ливану избегать любых шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, и полностью соблюдать резолюцию 1701.



В своем отчете Гутерриш призвал ЦАХАЛ прекратить нарушения воздушного пространства Ливана, отметив, что за отчетный период было совершено 131 такой случай. Другими нарушениями Резолюции 1701, которые он назвал, были продолжающаяся “оккупация” ЦАХАЛом северной части приграничного города Гаджар и других “районов к северу от голубой линии“, а также “земляные работы“ на фермах Шеба и строительство Т-образной стены в ливанской “зоне резервации“.



Но его самые серьезные опасения были направлены на “Хизбаллу“ и ливанскую армию из-за того, что они не смогли демилитаризовать территорию, прилегающую к границе с Израилем, не разоружили негосударственных субъектов и не обеспечили доступ ВСООНЛ ко всем объектам, намеченным для инспекции.



Накопление незаконного оружия “Хизбаллы” на северной границе Израиля вызывает большую тревогу, и неспособность Ливана позволить миротворцам полностью контролировать ситуацию “неприемлема”, заявил в Совете Безопасности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



“Я по-прежнему серьезно обеспокоен наличием несанкционированного оружия в районе между рекой Литань и “голубой линией”, — сказал Гутерриш.

