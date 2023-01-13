Палестинский камнеметатель ранен ЦАХАЛом возле Рамаллы
В ходе сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в рамках контртеррористической операции пострадал палестинец.
По данным арабских СМИ, это произошло во время столкновений с ЦАХАЛом возле Рамаллы.
Уточняется, что палестинец получил тяжелое ранение после того, как вместе с другими подозреваемыми забросал камнями израильских военных.
По словам источников, солдаты в ответ якобы применили боевые патроны, пули с резиновым покрытием и газовые баллончики. В арабских СМИ добавили, что молодому палестинцу выстрелили в ногу боевыми патронами.
Палестинские медики доставили раненого в больницу в Рамалле. Его состояние оценивают как стабильные.
Как сообщалось ранее, это произошло в лагере беженцев Джилазун. Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Было зафиксировано попадание. Среди израильских бойцов пострадавших нет.