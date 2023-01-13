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Палестинский камнеметатель ранен ЦАХАЛом возле Рамаллы
13.01.2023 15:22 Алина Груднева

Палестинский камнеметатель ранен ЦАХАЛом возле Рамаллы

В ходе сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в рамках контртеррористической операции пострадал палестинец.

По данным арабских СМИ, это произошло во время столкновений с ЦАХАЛом возле Рамаллы.

Уточняется, что палестинец получил тяжелое ранение после того, как вместе с другими подозреваемыми забросал камнями израильских военных.

По словам источников, солдаты в ответ якобы применили боевые патроны, пули с резиновым покрытием и газовые баллончики. В арабских СМИ добавили, что молодому палестинцу выстрелили в ногу боевыми патронами.

Палестинские медики доставили раненого в больницу в Рамалле. Его состояние оценивают как стабильные.

Как сообщалось ранее, это произошло в лагере беженцев Джилазун. Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Было зафиксировано попадание. Среди израильских бойцов пострадавших нет.
 

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