



Палестинский камнеметатель ранен ЦАХАЛом возле Рамаллы

В ходе сегодняшнего рейда Армии обороны Израиля в рамках контртеррористической операции пострадал палестинец.



По данным арабских СМИ, это произошло во время столкновений с ЦАХАЛом возле Рамаллы.



Уточняется, что палестинец получил тяжелое ранение после того, как вместе с другими подозреваемыми забросал камнями израильских военных.



По словам источников, солдаты в ответ якобы применили боевые патроны, пули с резиновым покрытием и газовые баллончики. В арабских СМИ добавили, что молодому палестинцу выстрелили в ногу боевыми патронами.



Палестинские медики доставили раненого в больницу в Рамалле. Его состояние оценивают как стабильные.



Как сообщалось ранее, это произошло в лагере беженцев Джилазун. Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь. Было зафиксировано попадание. Среди израильских бойцов пострадавших нет.

