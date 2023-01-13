



Операция "Волнорез": двое задержанных, изъято оружие

В ночь на 13 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Всего за эту ночь по подозрению в причастности к террористической деятельности были задержаны лишь два человека. Их схватили в деревне Джалкамус, недалеко от Дженина.



В рамках рейда в арабской деревне Акбара, заселенной беженцами, бойцы нашли в одном из домов пистолет-пулемет "Карло" и патроны.



В лагере беженцев Джилазун, недалеко от Рамаллы, израильские силы подверглись нападению. Несколько палестинцев бросали в них камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельную взрывчатку.



В ответ были применены средства для борьбы с беспорядками, включая стрельбу. Среди нападавших есть раненые. Потерь и пострадавших среди израильских сил нет.



Арестованных подозреваемых и изъятое в ходе операции оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследование.

