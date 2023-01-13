Операция "Волнорез": двое задержанных, изъято оружие
В ночь на 13 января ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции "Волнорез" в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за эту ночь по подозрению в причастности к террористической деятельности были задержаны лишь два человека. Их схватили в деревне Джалкамус, недалеко от Дженина.
В рамках рейда в арабской деревне Акбара, заселенной беженцами, бойцы нашли в одном из домов пистолет-пулемет "Карло" и патроны.
В лагере беженцев Джилазун, недалеко от Рамаллы, израильские силы подверглись нападению. Несколько палестинцев бросали в них камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельную взрывчатку.
В ответ были применены средства для борьбы с беспорядками, включая стрельбу. Среди нападавших есть раненые. Потерь и пострадавших среди израильских сил нет.
Арестованных подозреваемых и изъятое в ходе операции оружие передали ШАБАКу для дальнейшего расследование.
בפעילות במחנה הפליטים ג'ילזון שבמרחב חטיבת בנימין, מספר חשודים יידו אבנים והשליכו מטענים לעבר הכוח, שהגיב בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר החשודים. זוהתה פגיעה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 13, 2023
המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון.
אין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/kRwW0irLrm