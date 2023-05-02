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Отчет: почему ЦАХАЛ воздержался от ударов по Газе
02.05.2023 18:46 Алина Груднева

Отчет: почему ЦАХАЛ воздержался от ударов по Газе

Армия обороны Израиля не стала наносить ответный удар на ракетный обстрел Сдерота по Газе, чтобы дети могли пойти в школу.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что было принято решение отложить на более поздний срок ответный удар, чтобы дети "могли посещать школу, а жители могли вести хоть какую-то нормальную жизнь" перед очередным возможным военным конфликтом.

По данным телеканала, ЦАХАЛ якобы начал обстрел позиций в Газе вскоре после 15:00, когда большинство школ уже завершили учебный день.

Напомним, что после обстрела террористы ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада" запустили ракеты в сторону Сдерота. Большая часть из них была либо перехвачена, либо упала на открытой местности.

Террористы объясняют запуск тем, что в тюрьме после продолжительной голодовки скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан, который отказывался от медицинского лечения или любого вида кормления.
 

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