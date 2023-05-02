



Отчет: почему ЦАХАЛ воздержался от ударов по Газе

Армия обороны Израиля не стала наносить ответный удар на ракетный обстрел Сдерота по Газе, чтобы дети могли пойти в школу.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что было принято решение отложить на более поздний срок ответный удар, чтобы дети "могли посещать школу, а жители могли вести хоть какую-то нормальную жизнь" перед очередным возможным военным конфликтом.



По данным телеканала, ЦАХАЛ якобы начал обстрел позиций в Газе вскоре после 15:00, когда большинство школ уже завершили учебный день.



Напомним, что после обстрела террористы ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада" запустили ракеты в сторону Сдерота. Большая часть из них была либо перехвачена, либо упала на открытой местности.



Террористы объясняют запуск тем, что в тюрьме после продолжительной голодовки скончался высокопоставленный член "Исламского джихада" Хадер Аднан, который отказывался от медицинского лечения или любого вида кормления.

