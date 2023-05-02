



Ракетный обстрел Израиля: что известно

Днем, 2 мая, Армия обороны Израиля зафиксировала 22 пуска ракет из Газы.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"Четыре ракеты были перехвачены системой воздушной обороны "Железный Купол", 16 ракет упали на открытой местности", - сказано в сообщении.



Ранее поступила информация о том, что в Сдероте рухнуло две ракеты. Было запущено несколько залпов. В результате ракетной атаки якобы пострадал один человек. Позже поступила информация, что пострадали три человека.



Позже от полиции поступила информация, что в результате обстрела было установлено пять мест падения ракет: три из них взорвались с Сдероте на открытой местности, еще две - в соседних населенных пунктах на юге Израиля.



За медицинской помощью обратились три человека, двое из которых - с признаками панической атаки. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был уведомлен о ситуации. В ближайшее время он созовет совещание о ситуации в сфере безопасности.



По неподтвержденным данным, танки ЦАХАЛа в ответ открыли ответный огонь по Газе. Информация уточняется.





22 רקטות שוגרו מרצועת עזה לדרום - 4 יורטו, 16 נפלו בשטחים פתוחים | עדכונים שוטפים >>> https://t.co/dPFuTn0EHZ — כאן חדשות (@kann_news) May 2, 2023