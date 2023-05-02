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Ракетный обстрел Израиля: что известно
02.05.2023 16:05 Алина Груднева

Ракетный обстрел Израиля: что известно

Днем, 2 мая, Армия обороны Израиля зафиксировала 22 пуска ракет из Газы.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Четыре ракеты были перехвачены системой воздушной обороны "Железный Купол", 16 ракет упали на открытой местности", - сказано в сообщении.

Ранее поступила информация о том, что в Сдероте рухнуло две ракеты. Было запущено несколько залпов. В результате ракетной атаки якобы пострадал один человек. Позже поступила информация, что пострадали три человека.

Позже от полиции поступила информация, что в результате обстрела было установлено пять мест падения ракет: три из них взорвались с Сдероте на открытой местности, еще две - в соседних населенных пунктах на юге Израиля.

За медицинской помощью обратились три человека, двое из которых - с признаками панической атаки. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу был уведомлен о ситуации. В ближайшее время он созовет совещание о ситуации в сфере безопасности.

По неподтвержденным данным, танки ЦАХАЛа в ответ открыли ответный огонь по Газе. Информация уточняется.

 

Информация об этом до сих пор не подтверждена. До этого сработала сирена ракетной тревоги в Сдероте, Эрез, Ивим и Нир Ам. 

Ракетный обстрел стал следствием смерти высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана, который умер после голодовки в израильской тюрьме с 5 февраля. Террористическая организация ХАМАС пообещала "возмездием".

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