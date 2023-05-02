



ХАМАС разразился угрозами из-за смерти члена "Исламского джихада" в тюрьме

Террористическая организация ХАМАС пригрозила Израилю из-за смерти высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана, который умер после голодовки в израильской тюрьме с 5 февраля.



"Преступное правительство заплатит цену за устранение Аднана и свой отказ освободить его. Нет другого выбора, кроме как преследовать оккупацию за ее преступления", - сказано в заявлении ХАМАСа.



По словам представителя ХАМАСа Хазама Касама, Аднан якобы был "хладнокровно казнен".



"Палестинский народ приучил нас к тому, что подобное преступление не пройдет без ответа", - отметил он.



В свою очередь, организация, поддерживающая палестинцев, которые отбывают наказания в израильских тюрьмах, объявила, что Аднан, голодавший уже шесть раз, "был убит и донес голос заключенных до всего мира".