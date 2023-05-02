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ХАМАС разразился угрозами из-за смерти члена "Исламского джихада" в тюрьме
02.05.2023 12:35 Алина Груднева

ХАМАС разразился угрозами из-за смерти члена "Исламского джихада" в тюрьме

Террористическая организация ХАМАС пригрозила Израилю из-за смерти высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана, который умер после голодовки в израильской тюрьме с 5 февраля.

"Преступное правительство заплатит цену за устранение Аднана и свой отказ освободить его. Нет другого выбора, кроме как преследовать оккупацию за ее преступления", - сказано в заявлении ХАМАСа.

По словам представителя ХАМАСа Хазама Касама, Аднан якобы был "хладнокровно казнен".

"Палестинский народ приучил нас к тому, что подобное преступление не пройдет без ответа", - отметил он.

В свою очередь, организация, поддерживающая палестинцев, которые отбывают наказания в израильских тюрьмах, объявила, что  Аднан, голодавший уже шесть раз, "был убит и донес голос заключенных до всего мира".

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