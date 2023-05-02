



Высокопоставленный член Исламского джихада умер в тюрьме после голодовки



Хадер Аднан, высокопоставленный член "Исламского джихада" на севере Западного берега, умер во вторник после 86-дневной голодовки.



Израильская тюремная служба сообщила, что Аднан был найден без сознания в своей камере в следственном изоляторе Ницан и что его смерть была констатирована в больнице Асаф Ха Рофе.



45-летний Аднан был арестован израильскими силами безопасности в феврале и обвинен в преступлениях, связанных с терроризмом. В прошлом он неоднократно подвергался арестам и объявлял голодовки в знак протеста против своего задержания.



Израиль заявил, что Аднан "отказался пройти медицинские тесты и получить медицинскую помощь".



"Хадер Аднан был хладнокровно казнен", - заявила в ответ Ассоциация заключенных WAED в Газе.



Исламский джихад призвал к всеобщей забастовке в Газе и на Западном берегу в знак протеста против смерти Аднана.



Израиль обвинил Аднана в поддержке террора, принадлежности к террористической группе и подстрекательстве. Он то и дело оказывался в заключении и провел пять голодовок с 2004 года.



"В разговоре с директором медицинского центра тюремной службы, доктором Клоцки, было достигнуто полное согласие, что тюрьма не является подходящим местом для наблюдения", - написала доктор Лина Касем Хасан, врач о Ассоциации "Врачи за права человека", которая посетила Аднана за шесть дней до его смерти. "Для голодающего на 80-й день его голодовки рамки система тюремной медицины не позволяет осуществлять тщательное наблюдение и немедленное вмешательство в срочном случае из-за нехватки ресурсов и персонала. Я рекомендую немедленный перевод в больницу в свете того, что Аднан указал, что ожидает вмешательства для спасения жизни в случае потери сознания".