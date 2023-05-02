



Полиция об обстреле: обнаружено пять мест падения

В результате сегодняшнего обстрела Сдерота из Газы было установлено пять мест падения ракет.



По данным СМИ, три из них взорвались с Сдероте на открытой местности, еще две - в соседних населенных пунктах на юге Израиля.



За медицинской помощью обратились три человека, двое из которых - с признаками панической атаки. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.



На месте происшествия находятся сотрудники полиции. Также ведется поиски боеголовок, которые могут нести угрозу для жизни граждан.



