



Официальное заявление ЦАХАЛа о теракте возле Хеврона

Армия обороны Израиля опубликовала официальное заявление по поводу теракта возле Кирьят-Арба.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, военнослужащий получил ножевые ранения средней степени тяжести возле Хеврона, террорист был нейтрализован.

"Вооруженный ножом террорист подошел к военному посту недалеко от Хеврона, где находились несколько бойцов, и нанес ножевое ранение одному из них", - сказано в заявлении.

Уточняется, что другой солдат выстрелил в террориста и нейтрализовал его.

"Раненый был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, когда он был в полном сознании. Семья пострадавшего была уведомлена", - добавили в ЦАХАЛе.