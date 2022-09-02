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Официальное заявление ЦАХАЛа о теракте возле Хеврона
02.09.2022 18:05 Алина Груднева

Официальное заявление ЦАХАЛа о теракте возле Хеврона

Армия обороны Израиля опубликовала официальное заявление по поводу теракта возле Кирьят-Арба.

 
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, военнослужащий получил ножевые ранения средней степени тяжести возле Хеврона, террорист был нейтрализован.
 
"Вооруженный ножом террорист подошел к военному посту недалеко от Хеврона, где находились несколько бойцов, и нанес ножевое ранение одному из них", - сказано в заявлении.
 
Уточняется, что другой солдат выстрелил в террориста и нейтрализовал его.
 
"Раненый был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, когда он был в полном сознании. Семья пострадавшего была уведомлена", - добавили в ЦАХАЛе. 

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