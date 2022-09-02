



Теракт возле Кирьят-Арба: все подробности

Днем, 2 сентября, на перекрестке Бейт-Анон в Кирьят-Арба произошел теракт.

Террорист с ножом напал на израильтян.





Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба По предварительным данным, пострадал один человек. Террорист нейтрализован.Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба оказался 20-летний мужчина. Он получил ножевые ранения в шею средней степени тяжести.

Молодой человек был доставлен в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме.