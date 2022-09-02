Теракт возле Кирьят-Арба: все подробности
Днем, 2 сентября, на перекрестке Бейт-Анон в Кирьят-Арба произошел теракт.
Террорист с ножом напал на израильтян.
По предварительным данным, пострадал один человек. Террорист нейтрализован.
Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба оказался 20-летний мужчина. Он получил ножевые ранения в шею средней степени тяжести.
Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба оказался 20-летний мужчина. Он получил ножевые ранения в шею средней степени тяжести.
Молодой человек был доставлен в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме.
По данным палестинских СМИ, возле мечта теракта недалеко от Кирьят-Арба начались беспорядки. Дорога недалеко от этого места перекрыта в обоих направлениях.
ראשוני: פצוע בפיגוע דקירה בחברון, המחבל נוטרל@carmeldangor pic.twitter.com/uclcdKceem— כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2022