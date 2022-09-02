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Теракт возле Кирьят-Арба: все подробности
02.09.2022 15:43 Алина Груднева

Теракт возле Кирьят-Арба: все подробности

Днем, 2 сентября, на перекрестке Бейт-Анон в Кирьят-Арба произошел теракт.

 
Террорист с ножом напал на израильтян.
 
По предварительным данным, пострадал один человек. Террорист нейтрализован. 

Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба оказался 20-летний мужчина. Он получил ножевые ранения в шею средней степени тяжести. 
 
Молодой человек был доставлен в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме.
По данным палестинских СМИ, возле мечта теракта недалеко от Кирьят-Арба начались беспорядки. Дорога недалеко от этого места перекрыта в обоих направлениях.

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