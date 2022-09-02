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Глава муниципалитета Кирьят-Арба: террор не помешает нам жить здесь | Фото: @carmeldangor
02.09.2022 16:36 Алина Груднева

Глава муниципалитета Кирьят-Арба: террор не помешает нам жить здесь

Глава муниципалитета Кирьят-Арба — Хеврон Элиягу Либман прокомментировал теракт, совершенный днем, 2 сентября.

 
"Недавно силы безопасности застрелили террориста, который прибыл, чтобы совершить ножевое нападение незадолго до Шаббата между Кирьят-Арбой и Гуш-Эционом. Я хотел бы пожелать полное выздоровление солдату, который получил ранение и направляется на лечение в Иерусалим", - сказал он.
 
Он поблагодарил солдат и полицейских, которые охраняют безопасность граждан в любое время суток и любую погоду.
 
"Терроризм не помешает нам жить здесь. Мы продолжим развивать это место и привезем в наш район сотни тысяч человек, которые приходят в Пещеру Патриархов помолиться, и молодые пары, чтобы в следующем году мы открыли новые детские сады и новые школы. Требую восстановить сдерживание и призываю государство Израиля взыскать высокую цену с тех, кто причиняет вред евреям и их сторонникам в Израиле и во всем мире", - сказал он.

Фото: @carmeldangor

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