



Глава муниципалитета Кирьят-Арба: террор не помешает нам жить здесь

Глава муниципалитета Кирьят-Арба — Хеврон Элиягу Либман прокомментировал теракт, совершенный днем, 2 сентября.

"Недавно силы безопасности застрелили террориста, который прибыл, чтобы совершить ножевое нападение незадолго до Шаббата между Кирьят-Арбой и Гуш-Эционом. Я хотел бы пожелать полное выздоровление солдату, который получил ранение и направляется на лечение в Иерусалим", - сказал он.

Он поблагодарил солдат и полицейских, которые охраняют безопасность граждан в любое время суток и любую погоду.

"Терроризм не помешает нам жить здесь. Мы продолжим развивать это место и привезем в наш район сотни тысяч человек, которые приходят в Пещеру Патриархов помолиться, и молодые пары, чтобы в следующем году мы открыли новые детские сады и новые школы. Требую восстановить сдерживание и призываю государство Израиля взыскать высокую цену с тех, кто причиняет вред евреям и их сторонникам в Израиле и во всем мире", - сказал он.



Фото: @carmeldangor