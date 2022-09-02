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Лапид: будем бороться с любым, кто попытается навредить гражданам и солдатам
02.09.2022 17:18 Алина Груднева

Лапид: будем бороться с любым, кто попытается навредить гражданам и солдатам

Премьер-министр Яир Лапид прокомментировал теракт возле Кирьят-Арба.

 
"Желаю скорейшего выздоровления военнослужащему ЦАХАЛа, получившему ранение в результате нападения под Кирьят-Арба", - сказал он.
 
Он поблагодарил бойцов за решительные и молниеносные действия для нейтрализации террориста. 
 
"Мы продолжим бороться с любым, кто попытается навредить нашим гражданам и солдатам. Шаббат Шалом всем солдатам Армии обороны Израиля и сила безопасности. Береги себя", - добавил он.

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