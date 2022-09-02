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Теракт возле Кирьят-Арба: террорист ликвидирован
02.09.2022 15:55 Алина Груднева

Теракт возле Кирьят-Арба: террорист ликвидирован

Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба оказался 20-летний мужчина.

 
Об этом сообщает Кан.
 
Он получил ножевые ранения средней степени тяжести. Террорист ликвидирован.
 
Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме.

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