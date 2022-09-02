Теракт возле Кирьят-Арба: террорист ликвидирован
Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба оказался 20-летний мужчина.
Об этом сообщает Кан.
Он получил ножевые ранения средней степени тяжести. Террорист ликвидирован.
Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме.
פיגוע דקירה ליד קריית ארבע: צעיר כבן 20 נפצע בינוני, המחבל חוסל. הצעיר פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים@carmeldangor @ItayBlumental https://t.co/7uySAg836l— כאן חדשות (@kann_news) September 2, 2022