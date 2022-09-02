



Теракт возле Кирьят-Арба: террорист ликвидирован

Пострадавшим в результате ножевого теракта возле Кирьят-Арба оказался 20-летний мужчина.

Об этом сообщает Кан.

Он получил ножевые ранения средней степени тяжести. Террорист ликвидирован.

Пострадавший молодой человек был доставлен в больницу Хадасса Эйн Керем в Иерусалиме.