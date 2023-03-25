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Лапид о теракте в Хавара: с террором нужно бороться без колебаний
25.03.2023 21:38 Алина Груднева

Лапид о теракте в Хавара: с террором нужно бороться без колебаний

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал сегодняшний теракт в Хавара, в результате которого пострадали двое военнослужащих ЦАХАЛа.

Об этом он написал в Twitter.

Лапид пожелал раненым в результате нападения бойцам скорейшего выздоровления.

"Силы безопасности переживают напряженные дни, с терроризмом нужно бороться упорно и без колебаний", - добавил он, имея в виду растущее количество отказников в рядах военнослужащих из-за продвижения правительством плана правовой реформы.

Напомним, что в результате обстрела один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести.
 

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