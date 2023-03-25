



Лапид о теракте в Хавара: с террором нужно бороться без колебаний

Лидер оппозиции Яир Лапид прокомментировал сегодняшний теракт в Хавара, в результате которого пострадали двое военнослужащих ЦАХАЛа.



Об этом он написал в Twitter.



Лапид пожелал раненым в результате нападения бойцам скорейшего выздоровления.



"Силы безопасности переживают напряженные дни, с терроризмом нужно бороться упорно и без колебаний", - добавил он, имея в виду растущее количество отказников в рядах военнослужащих из-за продвижения правительством плана правовой реформы.



Напомним, что в результате обстрела один военнослужащий находится в тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней степени тяжести.

