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Подозрение на теракт в Хавара: двое раненых
25.03.2023 19:22 Алина Груднева

Подозрение на теракт в Хавара: двое раненых

Вечером, 25 марта, в деревне Хавара совершен обстрел автомобиля. Информацию об этом подтверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Предварительно: поступило сообщение о происшествии со стрельбой в районе Хавара. Подробности выясняются", - сказано в сообщении.

Как сообщает 12-й канал израильского ТВ, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. По предварительным данным, стрелок скрылся с места нападения.

Также сообщается, что пострадали два человека. Им оказали первую помощь и доставили пострадавших в больницу Бейлинсон. Согласно неподтвержденным данным, один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести.

Это уже третье нападение в Хавара за последний месяц. Район перекрыт. Ведется поиск террористов.

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