Подозрение на теракт в Хавара: двое раненых
Вечером, 25 марта, в деревне Хавара совершен обстрел автомобиля. Информацию об этом подтверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Предварительно: поступило сообщение о происшествии со стрельбой в районе Хавара. Подробности выясняются", - сказано в сообщении.
Как сообщает 12-й канал израильского ТВ, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. По предварительным данным, стрелок скрылся с места нападения.
Также сообщается, что пострадали два человека. Им оказали первую помощь и доставили пострадавших в больницу Бейлинсон. Согласно неподтвержденным данным, один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести.
Это уже третье нападение в Хавара за последний месяц. Район перекрыт. Ведется поиск террористов.
عاجل| مصادر عبرية: إصابتان بعملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة في حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/Rl5cy02iPp— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 25, 2023
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