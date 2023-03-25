



Подозрение на теракт в Хавара: двое раненых

Вечером, 25 марта, в деревне Хавара совершен обстрел автомобиля. Информацию об этом подтверждает пресс-служба Армии обороны Израиля.



"Предварительно: поступило сообщение о происшествии со стрельбой в районе Хавара. Подробности выясняются", - сказано в сообщении.



Как сообщает 12-й канал израильского ТВ, стрельба велась из проезжающего мимо автомобиля. По предварительным данным, стрелок скрылся с места нападения.



Также сообщается, что пострадали два человека. Им оказали первую помощь и доставили пострадавших в больницу Бейлинсон. Согласно неподтвержденным данным, один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести.



Это уже третье нападение в Хавара за последний месяц. Район перекрыт. Ведется поиск террористов.

عاجل| مصادر عبرية: إصابتان بعملية إطلاق نار من مركبة فلسطينية مسرعة في حوارة جنوب نابلس. pic.twitter.com/Rl5cy02iPp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 25, 2023