



Источник: в Иране поврежден радар ПВО, защищающий ядерный объект в Натанзе

Израильские истребители F-35 выпустили три ракеты по радару ПВО под Исфаханом в ходе ночного удара по Ирану.



Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника, чье имя не раскрывается.



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По его словам, ракеты были выпущены за пределами Ирана, о чем может свидетельствовать обломок, найденный утром, 19 апреля, в Ираке.

Sabreen published pictures purportedly showing debris of Israeli missiles found in the in Al-Aziziya area of the Wasit Governorate, in #Iraq pic.twitter.com/n9f8rw6Mln — Michael A. Horowitz (@michaelh992) April 19, 2024

Уточняется, что удар Израиля по Ирану в ответ на массированную атаку, осуществленную 13 апреля, был "очень ограниченным"."Израиль атаковал радар ПВО недалеко от Исфахана, который является частью системы защиты ядерного объекта в Натанзе. Цель израильской атаки - дать понять Ирану, что Израиль может нанести удар по более уязвимым местам, но он не заинтересован в эскалации", - сказал источник.