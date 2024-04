Источник: в Иране поврежден радар ПВО, защищающий ядерный объект в Натанзе

Израильские истребители F-35 выпустили три ракеты по радару ПВО под Исфаханом в ходе ночного удара по Ирану.



Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника, чье имя не раскрывается.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, ракеты были выпущены за пределами Ирана, о чем может свидетельствовать обломок, найденный утром, 19 апреля, в Ираке.

Sabreen published pictures purportedly showing debris of Israeli missiles found in the in Al-Aziziya area of the Wasit Governorate, in #Iraq pic.twitter.com/n9f8rw6Mln