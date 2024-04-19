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Источник: в Иране поврежден радар ПВО, защищающий ядерный объект в Натанзе
19.04.2024 19:30 Алина Груднева

Источник: в Иране поврежден радар ПВО, защищающий ядерный объект в Натанзе

Израильские истребители F-35 выпустили три ракеты по радару ПВО под Исфаханом в ходе ночного удара по Ирану.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американского чиновника, чье имя не раскрывается.

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По его словам, ракеты были выпущены за пределами Ирана, о чем может свидетельствовать обломок, найденный утром, 19 апреля, в Ираке.


Уточняется, что удар Израиля по Ирану в ответ на массированную атаку, осуществленную 13 апреля, был "очень ограниченным". 

"Израиль атаковал радар ПВО недалеко от Исфахана, который является частью системы защиты ядерного объекта в Натанзе. Цель израильской атаки - дать понять Ирану, что Израиль может нанести удар по более уязвимым местам, но он не заинтересован в эскалации", - сказал источник.

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