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Индонезия и КНР потребовали полного прекращения огня в Газе
18.04.2024 11:07 Алина Груднева

Индонезия и КНР потребовали полного прекращения огня в Газе

Министры иностранных дел Китая и Индонезии потребовали немедленного и полноценного прекращения огня в Газе.

Об этом глава индонезийского МИДА Ретно Марсуди сообщила журналистам по итогам встречи с коллегой Ваном И.

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"Я уверена, что Китай воспользуется своим влиянием, чтобы предотвратить эскалацию. Китай и Индонезия также полностью поддержат членство Палестины в ООН", - сказала она.

В свою очередь, Ван И обвинил США в препятствовании принятию в ООН резолюций о прекращении огня в Газе.

"Конфликт длится уже полгода и стал причиной гуманитарной трагедии. Совбез ООН отреагировал на призыв международного сообщества и продолжил рассмотрение проекта резолюции о прекращении огня в Газе, однако на него неоднократно накладывали вето США", - посетовал он.

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