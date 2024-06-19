



Египет готов ввести миротворцев в Газу

Египетские источники сообщили сегодня утром, 19 июня, о новых подробностях встреч начальника Генштаба Герци Халеви в Бахрейне.



Согласно сообщению катарской газеты "Аль-Араби аль-Джадид", начальник штаба встретился на прошлой неделе с высокопоставленными представителями армий Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Бахрейна. На встрече также присутствовал командующий Центральным командованием армии США Майкл Курилла.



Газета сообщает, что на встрече обсуждались три основных вопроса: внедрение сети раннего предупреждения о беспилотниках и баллистических ракетах Ирана и его союзников в регионе, возможность восстановления мира и обеспечения безопасности судов на маршрутах Красного моря, а также способы скорейшего прекращения войны в Газе.



В ходе встречи представитель Египта подчеркнул, что окончание войны в Газе станет смягчающим фактором для всех других кризисов в регионе и предотвратит расширение войны. Каир выразил готовность предоставить своих военнослужащих в контингент арабских сил под эгидой ООН, которые войдут в определенные районы Газы на ограниченный период, который не может быть продлен, - при условии, что ЦАХАЛ полностью выведет войска".



Кроме того, египетский источник заявил, что "если соглашение по этому вопросу будет достигнуто - такие силы могут присутствовать на палестинской стороне контрольно-пропускного пункта Рафиах и других контрольно-пропускных пунктах в Газе. Силы также могут охранять некоторые морские пункты и не будут находиться внутри городов и населенных пунктов. Они останутся в Газе до тех пор, пока палестинское правительство не возьмет ситуацию в анклаве под свой контроль".





