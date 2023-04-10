



Большинством голосов 2:1: БАГАЦ постановил, что дом террориста будет разрушен

Большинством голосов двое против одного БАГАЦ постановил, что дом террориста, убившего Арье Щепака и Тедсу Тшуму в ноябре 2022 года в Гиват-Шауле и на перекрестке Рамот, будет разрушен.



Судья Халид Кабов, назначенный предыдущим министром юстиции Гидеоном Сааром написал, что он в принципе выступает против сноса домов террористов и что в данном случае он выступает против этого, потому что родители террориста живут в доме, который находится в Рамалле. Судьи Гросскопф и Амит не согласились с ним и решили, что дом следует снести.



Судья Ицхак Амит обосновал приговор и написал, что "осуществление своих полномочий было совершено на фоне совершенных террористом серьезных терактов и их тяжелых последствий, с учетом дополнительных обстоятельств, связанных с террористом, в том числе: националистический мотив был основой его действий; способ, которым были совершены нападения с использованием взрывных устройств, разработанных им в течение длительного периода времени; его намерение совершить нападение с большим количеством жертв, которое также нанесло бы ущерб прибывающим силам помощи и спасателям на месте происшествия и связи преступника с террористической организацией ДАИШ".



Кроме того, судья описал рост террористической активности в последние годы и увеличение числа жертв среди израильтян, а также настаивал на необходимости обеспечения безопасности для достижения эффективного сдерживания и на том, что это положение используется только в серьезных случаях, для которых "нормальная" система сдерживания и наказания не дает адекватного ответа.



Как уже упоминалось, судья Халед Кабов выступил против сноса и написал в мнении меньшинства, что "я не могу согласиться с мнением судей Амита и Гросскопфа или их выводом о том, что рассматриваемая нами петиция должна быть отклонена".



Судья Кабов написал, что "это лишение крова над головой и конфискация имущества невиновных членов семьи. Иногда среди них есть несовершеннолетние или пожилые, некоторые из них могут быть больны".



Относительно достижения сдерживания посредством сноса судья Кабов писал, что "мы должны обратить внимание на то, что на стороне аргумента об эффективности сдерживания, о его ограниченности, мы не должны игнорировать опасение, что применение этой несоразмерной меры приведет к чувствам гнева и разочарования, которые приведут к противоположному от желаемого результату".

