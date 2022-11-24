



Иранские хакеры опубликовали записи камер наблюдения теракта в Иерусалиме



Иранская хакерская группа ""Штаб Моше"" опубликовала в Telegram видеоролики, снятые с камер наблюдения на улицах Израиля, в том числе с места террористической атаки на автобусной станции на въезде в Иерусалим.



Группа также опубликовала личные документы, которые, по всей видимости, были взяты у израильских компаний. По словам хакеров, у них также есть высококачественные спутниковые фотографии Израиля.



Одно из опубликованных видео сопровождалось надписью на иврите: "Долгое время мы контролируем все ваши действия, шаг за шагом и момент за моментом". Ранее эта же группа опубликовала фотографии министра обороны Бенни Ганца и информационные файлы ЦАХАЛа, содержащие данные предположительно сотен солдат и курсантов.

