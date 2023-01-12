Арестован член "Львиного логова" в Шхеме
Утром, 12 января, ЦАХАЛ, МАГАВ и "Ямам" провели контртеррористическую операцию в Шхеме с целью задержания подозреваемого в террористической деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Арестован Ияд Аа, который является членом террористической группировки "Львиное логово". Он подозревается в совершении обстрелов. При задержании изъяты два автомата "Карло" и взрывное устройство.
Кроме него также были арестованы еще четверо подозреваемых. В ходе операции израильских силы подверглись нападению. Был открыт ответный огонь. Среди террористов есть раненые. Пострадавших среди израильских военных и полицейских нет.
בתום פעילות משותפת של שב״כ, ימ״מ וצה"ל נעצר הבוקר על בסיס מידע מודיעיני של שב״כ איאד עא נאצר שבארו, בן 33, תושב שכם, פעיל טרור בתשתית "גוב האריות" וחשוד כמי שמעורב בביצוע פיגועי ירי. במהלך המעצר הוחרמו שני רובים מסוג קרלו ומטען חבלה>> pic.twitter.com/YUHmP4ZF9m— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 12, 2023