



Арестован член "Львиного логова" в Шхеме

Утром, 12 января, ЦАХАЛ, МАГАВ и "Ямам" провели контртеррористическую операцию в Шхеме с целью задержания подозреваемого в террористической деятельности.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



Арестован Ияд Аа, который является членом террористической группировки "Львиное логово". Он подозревается в совершении обстрелов. При задержании изъяты два автомата "Карло" и взрывное устройство.



Кроме него также были арестованы еще четверо подозреваемых. В ходе операции израильских силы подверглись нападению. Был открыт ответный огонь. Среди террористов есть раненые. Пострадавших среди израильских военных и полицейских нет.