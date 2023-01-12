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Арестован член "Львиного логова" в Шхеме
12.01.2023 10:50 Алина Груднева

Арестован член "Львиного логова" в Шхеме

Утром, 12 января, ЦАХАЛ, МАГАВ и "Ямам" провели контртеррористическую операцию в Шхеме с целью задержания подозреваемого в террористической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Арестован Ияд Аа, который является членом террористической группировки "Львиное логово". Он подозревается в совершении обстрелов. При задержании изъяты два автомата "Карло" и взрывное устройство.

Кроме него также были арестованы еще четверо подозреваемых. В ходе операции израильских силы подверглись нападению. Был открыт ответный огонь. Среди террористов есть раненые. Пострадавших среди израильских военных и полицейских нет.

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