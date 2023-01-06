



Аббас: "Палестинский народ будет твердо стоять на своей земле"

Председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что палестинский народ "будет и впредь твердо стоять на своей земле и земле своих предков и будет защищать свое культурное наследие".



Об этом сообщает WAFA.



"Мы будем решительно противостоять серьезным нарушениям, совершенным новым израильским правительством и экстремистскими поселенческими группами, будь то с точки зрения осквернения мечети Аль-Акса и исламских и христианских святынь, или с точки зрения принятия расистских законов и программ этого правительства, которые противоречат международному праву", - заявил Аббас.



Лидер ПА продолжил: "Мі будем по прежнему привержены сопротивлению израильской оккупации и ее политике создания поселений, направленной на подрыв палестинского исламского и христианского присутствия".