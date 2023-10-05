



Зеленский в Гранаде: Испания солидарна с Украиной и поддержит всеми ресурсами

В четверг, 5 октября, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде. Глава государства планирует провести двусторонние встречи, на которых будут обсуждаться усиления ПВО и продовольственная безопасность.



"Я думаю, что главная задача - это сохранить единство в Европе. Россия будет атаковать посредством информационной дезинформации и фейков, чтобы разобщить страны. И очень важно, чтобы Украина имела защиту на зиму, потому что зимой у нас будет много атак с разных сторон, разными видами российских ракет, включая иранские дроны", - отметил Зеленский.



Отвечая на вопрос, не опасается ли Зеленский снижения поддержки со стороны США, президент сказал, что "в Украине мы перестали опасаться в первые дни полномасштабной войны. Я думаю, что нам уже поздно опасаться, нам нужно над этим работать".







В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о солидарности с Украиной со стороны не только властей Европы, но и обществ стран континента.



"Солидарность, единство и, конечно же, вся поддержка не только европейского правительства, но и наших обществ. Я думаю, что все европейцы поддерживают Владимира Зеленского и его страну. И конечно, мы готовы поддержать и поддерживать до конца этой войны", - подчеркнул глава испанского правительства.



По словам премьера, на данный момент идут обсуждения о реформе, которая обеспечит финансовую основу для направления всех ресурсов на помощь и поддержание Украины в ближайшие годы, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы очень гордимся и для нас большая честь видеть Владимира Зеленского здесь, в Гранаде, с нами", - отметил Санчес.