



Потерять южный Тель-Авив

Недавний эритрейский погром в Тель-Авиве вызывает много вопросов, и первый из них: почему? Почему юридический советник городской полиции разрешил провести мероприятие, которое должно было - никто не сомневался - закончиться побоищем? Почему не было мобилизовано достаточно сил, чтобы противостоять хулиганам? Почему так много пострадавших среди самих полицейских, и при этом их действия расследуются на предмет превышения полномочий?



Разумеется, нельзя возлагать всю вину на стражей порядка. Вовсе не полиция завезла в Израиль африканских беженцев, не она поселила их в Тель-Авиве, отдав им на откуп целые кварталы, и не полицейское начальство провалило все попытки депортировать иммигрантов на родину. Как обычно, не найдя решения проблемы, государство пустило ее на самотек, надеясь, что, с Божьей помощью, она рассосется сама собой. Ну, например, беженцы соскучатся по родным пенатам и все как один вернутся домой. Мало ли чудес случалось в нашей истории…



На этот раз чуда не произошло. Более того, пришельцы, живущие на нашей земле из милости, устраивают тут беспорядки, причем готовят их заранее и свозят участников бедлама автобусами со всей страны. Их лидеры грозят жителям Тель-Авива превратить их жизнь в еще больший ад, если полиция позволит себе преследования и наказание нарушителей… Тем временем правительство созывает экстренное заседание кабинета и обсуждает экстренные меры, как будто министры впервые услышали о том, что творится в южном Тель-Авиве.



Как всегда, главная «экстренная мера» в наших палестинах - поиски виноватых. Сторонники судебной реформы сразу вспомнили о том, как БАГАЦ несколько раз отменял решение о депортации иммигрантов. Вот и очередной аргумент в пользу ограничений судебных полномочий! Но как раз в данном случае БАГАЦ вряд ли несет ответственность за происходящее: даже если бы он одобрил депортацию, чисто технически она была бы невозможна. Ни одна страна не соглашается принимать беженцев, а вернуть их в Эритрею, с ее диктаторским режимом, запрещает международное законодательство. ООН была готова перевезти 18 тысяч иммигрантов в Европу при условии, что еврейское государство предоставит убежище 16 тысячам, но наши власти на это не согласились. Трудно сказать, насколько это было правильно; в итоге и те, и другие остались в Израиле. Попытки договориться с африканскими странами, финансовое стимулирование отъезда - все это давало либо очень незначительный эффект, либо никакого. Строительство стены на египетской границе пресекло поток нарушителей, но никак не изменило ситуацию с теми, кто уже находится здесь.



Сейчас кабинет решил возвести такую же стену на границе с Иорданией. Это займет еще несколько лет, будет потрачено еще несколько миллионов шекелей, а проблема южного Тель-Авива останется. Живущие там иммигранты никуда не уедут, и с каждым годом будут чувствовать себя еще более уверенно. Уезжать придется нашим гражданам, чтобы не подвергать опасности себя и своих детей. А наши города будут постепенно превращаться в филиалы Гарлема…



Разумеется, основную часть вины за такое положение несет власть, которая из года в год рассуждала, предупреждала, сетовала, но ничего не делала. Виноват и БАГАЦ, и правозащитники, каждый раз встававшие на пути депортации нелегалов, даже когда она была выполнима. Именно защита и попустительство позволили эритрейским беженцам убедиться в своем законном праве жить в Израиле там, где они хотят и как хотят. Эта убежденность - главный результат израильской политики в отношении иммигрантов, точнее - ее отсутствия. То, что сейчас отдельные зачинщики беспорядков потеряют разрешение на работу и подвергнутся административному аресту, ничего не изменит: вырастут новые погромщики, да и старые никуда не денутся, лишь наберутся опыта в тюрьме. Мы своими руками создали в Израиле еще одну угрозу национальной безопасности, вдобавок ко всем имеющимся. Как будто мало нам было палестинского терроризма, организованной преступности, межобщинных столкновений, кровавых разборок в арабском секторе и так далее…



И тут нельзя забывать про ответственность полиции. Полицейское ведомство не вправе депортировать нарушителей закона, но именно оно отвечает за порядок в городах и безопасность населения. То, что происходит в Южном Тель-Авиве, никогда не было секретом. Торговля наркотиками, бандитизм, грабежи, нападения на людей, проституция - обо всем этом регулярно сообщают СМИ. Полицейские даже время от времени проводят там рейды, но в целом картина не меняется. Хуже всего, что мы привыкли воспринимать как данность превращение города в притон для бандитов и наркодилеров. Полицейские могут только советовать жителям держаться подальше от иммигрантских кварталов. В самом деле, не ездим же мы в Шхем и Дженин, так что можно обходить стороной Центральную автобусную станцию и другие неблагополучные районы…



Только вдумайтесь: самый крупный город страны, символ возрожденного еврейского государства, стал таким же опасным местом для граждан Израиля, как главные центры палестинского радикализма! Стоит ли удивляться, что полицейское руководство оказалось не готово к эритрейским беспорядкам. Так же не готово было оно к блокировке трасс и аэропорта протестующими, к волне мафиозных убийств в арабских городах, к рэкету на юге страны, к прошлогодним столкновениям между арабами и евреями. В некоторых этих случаях властям пришлось задействовать армию, потому что полиция не справлялась.



…Но для чего нужна полиция, которая не выполняет своих функций? Чтобы заниматься внутренними склоками и воевать с неугодным министром? Чтобы вести громкие дела против депутатов и министров? Чтобы ее высшие офицеры зарабатывали популярность на выступлениях в СМИ и с этим рейтингом, вместо профессиональных успехов, начинали карьеру в политике? Вероятно, пора что-то сделать с этой неэффективной структурой. Иначе мы потеряем не только южный Тель-Авив, но и всю страну.

