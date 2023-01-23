



Они не остановятся

«Еще во время коалиционных переговоров разразилась клеветническая кампания»… «Оппозиция унижает Кнессет и отказывается голосовать ради блага граждан Израиля… Они заботятся только о себе». Как вы думаете, кому принадлежат эти слова? В данном случае это цитаты из выступлений Нафтали Беннета и Яиру Лапида, но сегодняшние лидеры тоже могли бы сказать что-то подобнее. Оба недавних премьера сетуют, что их правительство не выдержало атаки политических противников. Но борьба не закончена: на скамье оппозиции новые лица, но цель у них та же - нападать на правительство и добиваться его смены, чтобы самим занять освободившееся место. В коалиции держат оборону и стараются не уступить врагу ни сантиметра территории власти. Похоже, роли в верхах распределены раз и навсегда, вот только исполняют их по очереди то одни, то другие актеры.



Всю прошлую каденцию оппозиция во главе с Нетаниягу саботировала любое начинание правительства. Мы помним, что Биби демонстративно отказался явиться на брифинг по поводу «никуда не годного» (поскольку не им инициированного) договора с Ливаном. Даже назначенный им самим глава Моссада упрекнул лидера "Ликуда" в том, что он подыгрывает исламистам и Насралле. Коалиция дружно негодовала: как можно до такой степени ставить свои амбиции выше государственных интересов!



Казалось бы, министры и депутаты прошлого кабинета, испытавшие на себе, как трудно работать под огнем непрерывной критики и обструкции, сделают выводы и будут вести себя более благородно. Но вот декорации поменялись - и бывшие руководители занимаются таким же саботажем, за который недавно осуждали своих оппонентов. Они показательно бойкотируют обсуждение Основного закона о судебной власти - мол, все это пустые разговоры. Они устраивают филибастер при избрании временного спикера, потому что хотят выбрать своего человека или, по крайней мере, осложнить коалиции принятие этого назначения. Яир Лапид ставит себе в заслугу тот факт, что формирование правительства затянулось минимум на десять дней из-за сопротивления оппозиции. Но разве кому-то из нас, граждан Израиля, стало лучше жить от того, что лишних десять дней Кнессет занимался склоками и спорами, вместо того чтобы принимать ответственные решения? Впрочем, противники Лапида и его команды поступали и будут поступать точно так же. В этом смысле правые и левые различаются только лозунгами.



Сегодня левый лагерь празднует крупную победу - увольнение Дери. Ура, один враг выведен из строя! Конечно, отрадно, что закон восторжествовал и неоднократно судимый политик не будет занимать министерские должности. Но по факту никаких значимых перемен в политике не произошло. Настоящей победой оппозиции было бы принятие или хотя бы выдвижение какого-либо полезного закона - скажем, увеличение пособий для малоимущих, реформа здравоохранения, открытия дополнительных ульпанов для репатриантов, но вовсе не замена одного функционера ШАС на нескольких других.



Так и хочется спросить избирателей партий, оказавшихся в оппозиции: вы действительно голосовали за них, чтобы избавить правительство от Дери? А что же правые избиратели? Для них самым важным был закон о преодолении вето БАГАЦа и усложнение процедуры роспуска Кнессета? Пока мы получили от новой власти только это. Однако, когда народ Израиля шел на избирательные участки, нам обещали другое. Один лагерь сулил нам безопасность, другой - демократию и равноправие, и все вместе - процветание и стабильность. Но вот выборы закончены, и первые законодательные акты, которые принимает нынешнее правительство, направлены на сохранение власти, а первые действия оппозиции - организация филибастера и демонстраций протеста.



Эти демонстрации, проходящие в разных городах страны и собирающие тысячи участников, - предмет особой гордости оппозиции. Мы не остановимся, мы продолжим бороться, повторяют они. Уж в этом нет сомнений: в свое время их соперники тоже не останавливались ни перед чем: были и демонстрации, и гневные обличения, и предсказания ужасного будущего, которое вот-вот наступит для государства Израиля. Нынешние протестующие тоже не остановятся, и в конце концов, пожалуй, добьются своего: правительство падет, будут новые выборы, новая коалиция, новая борьба за власть - и так по кругу.



Почему проигравшая сторона не может сказать: мы уважаем волю избирателей и готовы работать вместе? Почему победители не скажут: давайте решать общие задачи, пусть у нас разный электорат, но народ один? Потому что в нашей политической реальности это считается слабостью, а то и предательством. Сотрудничество - почти оскорбительное слово, и оно складывается лишь тогда, когда от него рассчитывают получить выгоду: либо залезть наверх, либо, на крайний случай, столкнуть соперника.



Помимо жажды власти и стремления ухватить свой кусок бюджетного пирога, помимо собственно амбиций и духа соревнования, у функционеров есть и личные счеты. К примеру, Лапид не может простить Биби, что ему испортили долгожданную каденцию, Нетаниягу ненавидит Лапида и всю коалицию перемен, «укравшую» власть, на которую никто, кроме него, не смеет претендовать. На втором плане копит обиду Ганц, которому так и не дали порулить, отставные генералы, задвинутые в сторону деятели "Ликуда" и так далее. В клубке интриг и махинаций, который представляет собой «большая политика», у каждого найдется повод мстить соперникам и желать реванша. И если раньше нас хотя бы пытались убедить, что подковерная возня в верхах ставит своей целью благо народа, что политики борются за власть не ради власти, а ради того, чтобы работать для страны, то сейчас на эти объяснения уже почти не тратят времени. Мнение общества все меньше волнует партийных деятелей, ведь, когда понадобится, люди все равно придут на избирательные участки и будут выбирать из того, что есть. Но кто-то (может быть, мы?) должен остановить эту бессмысленную карусель. Сами они не остановятся.



